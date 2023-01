Støre: Vi fordømmer angrepene på Brasils demokratiske institusjoner

Norges statsminister skriver på Twitter at han fordømmer angrepene mot presidentpalasset i Brasilia søndag.

– Lula vant valget. Demokratiet må bestå, skriver han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller angrepene uakseptable.

– Det brasilianske folket har stemt, og deres avgjørelse må respekteres. Den demokratisk valgte regjeringen til Luiz Inácio Lula da Silva har Norges støtte, heter det.

– Urovekkende bilder fra Brasilia, hvor ekstremister har stormet Brasils kongress, høyesterett og presidentpalasset. Et déjà vu fra stormingen av den amerikanske kongressen for to år siden, inspirert av lignende krefter. Demokratiet må seire, skriver klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Tusenvis av antatte tilhengere av den høyreradikale ekspresidenten Jair Bolsonaro stormet maktsentrene i hovedstaden Brasilia søndag ettermiddag. Han har fortsatt til gode å erkjenne valgnederlaget.