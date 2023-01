Søndag ettermiddag lyste søyler opp langs E18 ved Skjee kirke i Sandefjord, til minne om alle som mistet livet på norske veier i fjor. I tillegg brant hundrevis av lys til minne om alle som ble skadd.

Anledningen vat den årlige minnemarkeringen «Lys til ettertanke». 118 personer mistet livet på norske veier i fjor. Det er 38 flere enn året før, ifølge foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Markeringen startet med musikk og taler ved Skjee kirke før justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ledet an i fakkeltoget som gikk fra kirken og ned til E18.

– Bak faklene er det foreldre, barn og familiemedlemmer som ikke lever lenger på grunn av trafikkulykker. Det er brutalt, og det er viktig at vi både som samfunn og enkeltpersoner tar ansvar for å gjøre det trygt å ferdes på veiene, sier Mehl til NTB.

Fortalte om tapet av sønnen

Ikke alle som setter seg i bilen er så heldige at de kommer fram til sine kjære. Tilbake sitter kjærester, familie og venner som kjenner på et intenst savn etter en dødsulykke, som får livet snudd på hodet.

Søndag møtte Mehl flere pårørende, blant annet Laila Karlsen Taraldlien fra Tokke kommune, som mistet sin sønn Henrik i en trafikkulykke i 2020.

I Skjee kirke fortalte hun sin historie – om ulykkesnatten og om tapet av et barn. Hun håper hennes historie kan få andre ungdommer til å tenke seg om og la bilen stå når de har drukket alkohol.

– Jeg er takknemlig for at hun og familien velger å dele sin historie, jeg synes det er modig. Og det er enormt viktig for å bidra til å endre holdninger knyttet til blant annet ruskjøring, som er en årsak til mange dødsulykker.

Søndag ble E18 lyst opp med fakler og søyler i arrangementet Lys til ettertanke i Stokke i Vestfold. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Alle må gjøre det de kan

I sin tale viste Mehl til at det er mange årsaker til trafikkulykker, og at det noen ganger skjer ting vi ikke rår over. Men det er også årsaker der man kan redusere risikoen, som rus, høy fart og uoppmerksomhet.

Til NTB sier Mehl at hun er opptatt av at arbeidet med å få ned dødstallene på veiene er et ansvar vi må ta i fellesskap som samfunn.

– Vi må jobbe med holdningene med at man ikke skal sette seg bak rattet når man er ruspåvirket, vi må jobbe politisk for å heve veistandarden og vi må jobbe for at politiet har nok folk på jobb til å være en forebyggende ressurs opp mot barn og unge, nevnte statsråden som eksempler.

– Vi må alle gjøre det vi kan for at den neste kjøreturen skal bli trygg. Både for vår egen del og for dem rundt oss som vi er så glade i, sa justisministeren.

Laila Taraldlien holdt pårørendetalen i Skjee kirke under arrangementet Lys til ettertanke i Stokke i Vestfold søndag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Grusomme tall

I 2020 og 2021 var det uvanlig få som omkom i trafikken i Norge – før fjorårets kraftige økning.

Statistikken viser at året stort sett var normalt, men at det var de høye ulykkestallene i sommer som skapte bekymring.

– 2022 var et år med grusomme tall med tanke på dødsulykker i trafikken. Vi så en negativ utvikling inn mot sommeren og det var dessverre noen måneder med alvorlige tall. Det er mange tiltak som er viktig for å jobbe videre mot en nullvisjon, vi har ingen liv å miste.

67 personer omkom i trafikken i månedene mai (19), juni (18), juli (11) og august (19).

Flere går i fakkeltog under arrangementet Lys til ettertanke i Stokke i Vestfold søndag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Viktig markering

I sin tale i kirken brukte Mehl også tid til å takke etater som politi, brann- og redningsvesen, ambulansearbeidere og helsevesen for den innsatsen de gjør.

Det er 29. gang markeringen holdes. Markeringen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Tunsberg bispedømme, Personskadeforbundet LTN og Trygg Trafikk.

– Jeg er overbevist om at denne markeringen er enormt viktig for å synliggjøre konsekvensen av å kjøre ruspåvirket, kjøre for fort, eller være uoppmerksom, som i verste fall gjør at noen ikke kommer hjem igjen til de er glad i. Det er viktig for det forebyggende arbeidet at dette kommer fram, sier Mehl.