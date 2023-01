Fem personer varetektsfengslet for innbrudd på Jæren

De fem–tre menn og to kvinner–ble pågrepet fredag og siktet for vinningskriminalitet. Påtalemyndigheten ba i Sør-Rogaland tingrett om at de måtte varetektsfengsles med begrunnelsen at de ville kunne forsøke å unndra seg straff, samt at det forelå fare for bevisforspillelse.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble de siktede varetektsfengslet i tre og fire uker. Noen ble også underlagt restriksjoner som isolasjon og brev- og besøksforbud, skriver avisen.

– Min klient erkjenner straffskyld for alle postene i siktelsen. Han er imidlertid klar på at de to siktede kvinnene ikke har noe med saken å gjøre, sier advokat Vegard Bråstein, som er forsvareren til en av de siktede mennene.

Ingen av forsvarerne til de øvrige siktede har ønsket å kommentere saken nå.

De pågrepne skal ha tatt seg inn i bolighus ved å bryte opp nøkkelbokser. De skal ha fått med seg elektronisk utstyr, smykker og sølvtøy.