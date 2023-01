Kristian Valen for retten – politiet vil inndra flere titalls våpen

I tillegg til de ti skytevåpnene tiltalen gjelder, varsler politiet påstand om såkalt forebyggende inndragning av oppunder 50 våpen og våpendeler. Mange av dem er oppgitt å være gassvåpen, softgun og replikaer.

Det framgår av tiltalen som skal behandles i Oslo tingrett mandag.

Komiker Kristian Valen (48) er tiltalt for grov overtredelse av våpenlovens forbud mot å eie eller ha våpen uten tillatelse fra politimesteren. Det trekker i skjerpende retning både type våpen og antallet.

Av tiltalen mot komikeren går det fram at påtalemyndigheten kan be om fengsel i opptil seks år for de påtalte forholdene. Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier til NTB at Valen ikke har ønsket å forklare seg til politiet i saken.

– Politiet ser alvorlig på saker hvor våpen er involvert. All den tid tiltalte ikke har ønsket å forklare seg i saken, ønsker vi ikke å kommentere saken, herunder straffepåstand, sier politiadvokaten.

Nekter straffskyld

– Vi mener Valen ikke kan holdes ansvarlig for dette og Valen selv erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Bernt Heiberg, til NTB.

Fra tidligere er Kristian Valen bøtelagt seks ganger for trafikkforhold og brudd på våpenloven. I 2017 ble han dømt til 21 dagers betinget fengsel for trusler mot politiet. Saken han nå må møte i retten for har grunnlag i at politiet i en aksjon mot Valens bolig på Aker Brygge for nesten tre år siden fant politiet ti skytevåpen og to våpendeler uten våpenkort – blant annet flere halvautomatiske geværer, rifler og pistoler.

Valen er også tiltalt for å ha hatt to batonger, som politiet mener «framstår som voldsprodukter», samt en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet.

Heiberg sier det er snakk om plomberte skytevåpen som politiet mener er plombert feil.

Plomberte våpen

– Dette er snakk om våpen som ikke er i stand til å avfyre kuler. Det er rekvisitter til Valens produksjonsselskap, og som han har brukt i diverse sketsjer, videosnutter og sceneforestillinger opp gjennom årene, sier Heiberg.

Han forklarer at Valen har problemer med å forstå hvorfor politiet nå mener disse våpnene er ulovlige. Komikeren har nektet å forklare seg til politiet, men er innstilt på å avgi full forklaring i retten neste uke.

– Deler av våpnene har Valen bedt politiet plombere og som han siden har fått tilbake for bruk i virksomheten sin. Andre våpen er fra velrenommerte utsalgssteder, hovedsakelig i England, og som er registrert inn i landet som plomberte våpen, sier Heiberg videre.

– Uforståelig

Forsvareren tror ikke det er noen uenighet mellom partene at de aktuelle våpnene ikke er funksjonsdyktige. Heller ikke når politiet tidligere har vært hjemme hos ham, har de gamle plomberte våpnene vært noe tema.

– Han har svært vondt for å skjønne at politiet gjør dette til en straffesak og sender det til domstolen. Det er helt uforståelig for ham, sier Heiberg.

Tiltalen omfatter også at Valen på tidspunktet for husransakelsen i februar 2020 oppbevarte til sammen nærmere 850 narkotiske piller med virkestoffene diazepam og klonazepam.

– Dette er medisiner som er skrevet ut av leger mot sykdom, sier Heiberg.

Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.