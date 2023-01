Krevende kjøreforhold flere steder i landet: – Kjør forsiktig

I store deler av Sør-Norge har det snødd tett den siste uken. Nå har imidlertid været slått om, og store mengder regn er ventet flere steder.

Søndag morgen ble fartsgrensen senket fra 110 til 80 km/t på E18 mellom Bommestad i Larvik og Lierbakkene ved Drammen.

Årsaken var svært mye vann i veibanen. Utpå formiddagen ble imidlertid fartsgrensen hevet igjen.

– Mye snø smelter og utfordrer dreneringen. Kjør forsiktig, lød beskjeden fra Sørøst politidistrikt på Twitter søndag morgen.

– Sett ned farten

Også Statens vegvesen kommer med en tydelig oppfordring til bilister om å være forsiktige.

– Sett ned farten, og ta hensyn til forholdene. Entreprenørene jobber med å fjerne vannet, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

Væromslaget med regn og snøsmelting har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for flom i kystnære strøk på Sør- og Østlandet.

– Fare for stengte veier på grunn av overvann eller lokale oversvømmelser ved bekke- og elveløp, skriver meteorologene.

Fjelloverganger

På fjellet i Sør-Norge er det kraftig snøfokk, og det er sendt ut gult farevarsel. Bilister er bedt om å beregne ekstra kjøretid på grunn av redusert sikt.

Uvær har ført til at fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Innlandet er stengt. Søndag formiddag opplyser Vegvesenet at strekningen tidligst vil åpne mandag klokken 10.

Det er også glatt i Telemark, og langs riksvei 13 i Vinje advarer veitrafikksentralen om glatte veier.

– Entreprenør har strødd flere ganger siste døgn, men regnet vasker det vekk, skriver de på Twitter.

Også krevende i nord

Også i nord skaper været trøbbel på veiene. Flere steder er det utstedt gult farevarsel for kraftige vindkast.

E6 Saltfjellet har en periode vært stengt, men er åpnet for kolonnekjøring, ifølge Vegvesenet.

Også E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark var stengt på grunn av uvær, men også her har det blitt åpnet for kolonnekjøring. Strekningen kan imidlertid bli stengt på kort varsel, advarer vegvesenet. Det samme gjelder på E10 Bjørnfjell i Narvik, hvor det også er kolonnekjøring.

– Det er mye sterk vind i Nord-Norge og mange steder sliter brøytemannskaper med å holde veien åpne. Det gjelder spesielt i kystnære strøk, skriver veitrafikksentralen nord.