Fire menn tiltalt for innførsel av 324 kilo hasj

De fire tiltalte mennene er i henholdsvis 20-årene, 30-årene og 40-årene.

Det var fredag 18. februar i fjor at den eldste mannen kjørte et polskregistrert vogntog over grensa ved Svinesund, ifølge tiltalen, som beskriver hvordan kjøretøyet var lastet med 324 kilo hasj.

De tre andre mennene medvirket til innførselen ved å laste varene ut av vogntoget i Oslo dagen etter, ifølge tiltalen.

Saken behandles i Oslo tingrett mandag 9. januar, og det er satt av åtte rettsdager til behandlingen.