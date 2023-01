Lundteigen ut mot egen regjering

– Folk forventer at regjeringen kommer med nye løsninger på strømpriskrisen. Så er det de får et nytt utvalg. Det er rett og slett for dårlig, sier Per Olaf Lundteigen til VG.

Torsdag ble det kjent at regjeringen vil sette ned et nytt utvalg som skal se på strømprisene, men det skal først skje etter at energikommisjonen leverer sin innstilling 1. februar.

– Vi jobber nå med å utarbeide et mandat og sette sammen et utvalg for å se på prisdannelsen, både hvordan den foregår og hva vi kan gjøre innenfor EØS-avtalen. Det er et nødvendig og viktig arbeid når vi ser hva som skjer rundt oss når EU ser på sine markedsmodeller, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagbladet.

Lundteigen er ikke imponert.

– Folk forventer handling for å få ned strømprisen, ikke noen ny utredning, sier han.

– Det er ikke til å komme fra at det er stor frustrasjon på grasrota i vårt parti over manglende initiativ for å løse strømpriskrisen. Det forventes at regjeringen endelig setter seg i førersetet for å vise vei ut av den krisen. Da holder det ikke å komme med nye utredninger, sier Lundteigen.