Lys til ettertanke

Søndag arrangeres Trygg Trafikks minnemarkering «Lys til ettertanke» i og ved Skjee kirke i Sandefjord. De omkomne i trafikken minnes blant annet med minnestund i kirken og fakkeltog på E18. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar i markeringen.

Stoltenberg og svensk Nato-medlemskap

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal søndag besøke Sälen i Sverige. Der skal han ta del i sikkerhetskonferansen «Folk og Försvar». Under konferansen vil Stoltenberg holde en tale. Nato-sjefen skal også ha et møte med Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Prins Harry intervjues

Søndag vises intervjuet med prins Harry på TV-kanalen ITV, der prinsen snakker om sin nye bok, «Spare». I den mye omtalte boken skriver han blant annet at han drepte 25 mennesker da han tjenestegjorde i Afghanistan, at han har brukt kokain som 17-åring.

Kina opphever karantenekravet



Kina opphever karantenekravet for utenlandsreisende. Dermed forsvinner enda et smitteverntiltak som ikke bare har holdt smitten borte, men også fått store konsekvenser for landets økonomi og næringsliv siden landet stengte ned i mars 2020.

Klæbo opp monsterbakken

Søndag går sjuende og siste etappe av Tour de Ski i italienske Val di Fiemme. Johannes Høsflot Klæbo har vunnet de seks første etappene og kan søndag bli historisk dersom han går uslåelig gjennom en hel tour. Tour de Ski avsluttes opp monsterbakken Alpe Cermis søndag.

Haaland får ny sjanse til å score mot Chelsea

Erling Braut Haaland og hans Manchester City møter Chelsea i den engelske FA cupen. Nordmannen gikk målløs av banen da lagene møtte hverandre til seriespill fredag. Søndag får han en ny sjanse. Haaland fikk lørdag prisen som årets navn under den årlige Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi. Haaland ble også tildelt utøvernes pris under gallaen.