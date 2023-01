Kvinnen som bar på en kniv, truet en politipatrulje i Ålgård i Gjesdal kommune. Hendelsen skjedde i forbindelse med et ordensoppdrag ved 18.30-tiden, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Patruljen bevæpnet seg, brukte pepperspray og fikk etter kort tid kontroll på kvinnen, skriver politiet.

Like etter klokken 20 opplyser politiet at kvinnen framstilles for lege for videre vurdering.

– Ingen personer ble skadd, skriver politiet videre.