– Vi mener en ny kontrollsak og høring må til for å få klarhet i saken og ro rundt konklusjonene, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Denne uken varslet han komitémedlemmene fra de andre partiene om at han mener det er behov for en ny høring.

– Denne saken er så alvorlig at Stortinget ikke kan la den ligge. Gang på gang er det blitt lovet at alle steiner skulle snus. Men det er altfor stor usikkerhet om det virkelig har skjedd, sier Lysbakken til avisen.

Det var høsten 2019 det ble kjent at flere nordmenn hadde blitt straffet, mange med fengsel, fordi Nav og norske domstoler praktiserte trygdereglene feil. Flere jurister mener skandalen kunne vært unngått, dersom konklusjonene i Nav-rapporten fra 2014 – som Kontrollkomiteen ikke har fått – hadde blitt kjent.

Rapporten slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak, skriver avisen.

Kontrollkomiteen har flere ganger stilt arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) spørsmål om rapporten og hvordan den ble fulgt opp. Hun har vist til at dette var saker som ble jobbet med under den forrige regjeringen.

Lysbakken mener Persen ikke har svart godt nok, og ønsker ny høring.