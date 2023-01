Næringsministerens selskap saksøker Burger King

Vestre As og Burger King møtes i Oslo tingrett i mars. Stridens kjerne er at det internasjonalt anerkjente møbelselskapet Vestre As mener Burger King har kopiert møblene deres.

Næringsminister Vestre var daglig leder i Vestre As inntil han ble statsråd, og eier om lag 70 prosent av det. Vestres fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen understreker at næringsministeren i dag bare er passiv eier i selskapet.

Visekonsernsjef Thomas Sund i Vestre As sier til Dagbladet/Børsen at møbelselskapet leverte utemøbler til en Burger King-restauranten på Bamble, og at de også ble bedt om å gi et tilbud på møbler til en restaurant på Hvam.

– Tilbudet ble ikke akseptert, og ei tid etterpå fant Vestre ut at Burger King hadde fått laget nær identiske kopier ved en fabrikk i Polen, via en underleverandør. Det betyr at verken Vestre eller designerne kompenseres. Vestre har stor respekt for rettighetene til våre designere, og mener at ingen skal få snylte på andres arbeid, skriver Sund i en epost.

King Food As er franchisetaker for Burger King i Skandinavia. Norgessjef Olav Bæverfjord skriver i en epost til Dagbladet/Børsen at de ikke vil kommentere den pågående rettstvisten.

– Vi ønsker ikke å kommentere den pågående tvisten med Vestre AS i mediene, utover at vi mener at vi ikke har krenket Vestres designrettigheter, sier Bæverfjord.