Politiet i Oslo opplyser på Twitter at de har mottatt svært mange telefoner om glatte veier og vanskelige kjøreforhold i Asker, Bærum og Oslo kommune.

– Dersom du ikke trenger å kjøre bil i dag, anbefaler vi deg om å la bilen stå, er oppfordringen fra politiet.

De forteller også om problemer mot Vestmarksetra utenfor Lysaker.

Fare for is

På Østlandet er utstedt gult farevarsel, og meteorologene ber folk vurdere å bruke brodder. Isen kan være vanskelig å se.

– Fra lørdag formiddag er det fare for is på grunn av omslag til mildvær og regn som fryser på bakken i sørlige områder. Utover ettermiddagen gjelder dette også områdene nordover mot Mjøsa, heter det i farevarselet.

Flomfare i sør

Samtidig er det flomfare i kystnære deler av Agder og Rogaland – hvor det er gult farevarsel. Her er det frost i bakken og mye snø og is på veiene, samtidig som det ventes væromslag med snøsmelting og regn opp mot 600 meter over havet.

– Dette kan føre til lokale oversvømmelser og overvann over veier som følge av tette rister, stikkrenner, og andre tette vannveier. Det ventes ikke flom i elver, men økende vannføring og eventuell ispropper kan føre til lokale oversvømmelser i bekker og små elver, heter det i varselet.

I tillegg er det utstedt gult farevarsel om snøfokk på fjellet i Sør-Norge grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.

– Dette kan gi dårlig sikt og vanskelige kjøreforhold, og kan medføre kolonnekjøring og stengte veier.