Like før klokken 7 meldte Vegtrafikksentralen at fylkesvei 548 mellom Håland og Skånevik var sperret etter å ha blitt rammet av ras. Sørvest politidistrikt skrev på Twitter at det ikke var snakk om et stort ras, men at det var steiner som blokkerte veien.

– De er større enn et kjøleskap, men mindre enn en bil, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker i Vegtrafikksentralen til NRK om størrelsen på steinene.

Klokken 15.30 hadde en geolog vært på stedet og konkludert med at det ikke er fare for nye ras.

– Ryddearbeidet har startet og det er planlagt at veien åpner igjen cirka klokken 19, skriver politiet.

Fram til veien åpnes er det omkjøring er via Strondavegen, fylkesvei 5014.