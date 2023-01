Politiet: Huseier knuste ruta på brøytebil etter å ha fått snø inn på eiendommen

Politiet måtte ved 23-tiden rykke ut til et boligstrøk på Konnerud i Drammen etter at en beboer var så misfornøyd med brøytinga på stedet at han knuste ruta på brøytebilen.

Det hele endte med at politiet ble tilkalt og måtte ordne opp.

– Han var svært sint blant annet fordi brøytetraktoren hadde sprutet snø inn på eiendommen hans, forteller operasjonsleder Tommy Eriksen i politiet til DRM24.

Ifølge politiet hadde huseieren «revet opp døra til traktoren og smelt den i siden så ruta eksploderte».

– Dette gikk nok litt langt. Vi har opprettet sak på forholdet og fått begge parter til å samtykke til mekling i konfliktrådet, sier Eriksen.

Operasjonslederen oppfordrer folk til å være rause og ha tålmodighet når det oppstår kaosrelaterte situasjoner.

– Det er jo ikke første gang vi hører om episoder, gjerne knyttet til snø hvor mange vil opp og fram og rundt. Det er greit å huske på at brøytemannskapene gjør hva de kan, sier Eriksen.