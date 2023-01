Mann i 30-årene omkom i skredet i Rauma

– I samråd med de pårørende kan politiet nå bekrefte at en svensk mannlig statsborger i 30-årene er omkommet i snøskredet, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter klokken 20.40.

Alle tre i turfølget som var involvert i hendelsen, er fra Sverige.

I tillegg til den omkomne er en annen mann alvorlig skadd etter skredet, mens den tredje personen kom fra hendelsen med lettere skader.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken klokken 13.27. Det var vanskelige flyforhold for luftambulansen, men klokken 16.25 meldte politiet at de to alvorligst skadde personene var fraktet ut av rasområdet med helikopter.