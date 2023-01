– Det har vært en forferdelig dag, sier Tore Carlson i Melhus Kjøpesenter etter at en kvinne omkom da en 50 meter høy kran veltet over kjøpesenteret Melhustorget.

– Etter en traumatisk opplevelse som fikk det verst tenkelige utfall er det nå vår jobb å ta vare på dem som jobber her på kjøpesentret, sier Carlson i en pressemelding.

Det er Melhus Kjøpesenter og Heimdal Bolig som i fellesskap står for den kombinerte bolig- og kjøpesenterutbyggingen av Melhustorget. Roar Munkhaugen, administrerende direktør i Heimdal Bolig, sier det var et sjokk å få beskjeden om at kranen hadde veltet over kjøpesenteret.

– Det føltes helt uvirkelig med tanke på hvor mye sikkerhet det er rundt bruk av kraner, sier Munkhaugen.

I meldingen står det at Heimdal Boligs prosjektsjef var på rutinemessig befaring på byggeplassen på Melhus bare en time før ulykken. Alt virket da normalt.

Trøndelag politidistrikt opplyser til TV 2 at den omkomne er en kvinne i 50-årene. Kvinnen, som var ansatt på senteret, var hjemmehørende i Trondheim kommune, skriver NRK.

I tillegg til den omkomne, ble to personer sendt til sykehus med lettere skader.