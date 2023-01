En kritisk skadd etter skred i Rauma

Det var tre personer i følget og to av dem ble tatt av raset fredag. Ifølge politiet tyder opplysningene på at de tre i turfølget er fra Sverige.

Ved 20-tiden fredag opplyser politiet til NRK at en av de tre, en mann i 30-årene, er kritisk skadd og fraktet med helikopter til St. Olavs hospital i Trondheim. Operasjonsleder Eivind Klokkersund sier mannen trolig har vært under snømassene før han ble hentet ut.

I tillegg er en annen mann alvorlig skadd etter skredet, mens den tredje personen kom fra hendelsen med lettere skader.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken klokken 13.27. Det var vanskelige flyforhold for luftambulansen, men klokken 16.25 meldte politiet at de to alvorligst skadde personene var fraktet ut av rasområdet med helikopter.