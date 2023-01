Thoners utenlandske kundeliste oversendt til statsministeren

Både statsministeren, regjeringsråden, stabssjefen og ekspedisjonssjefen for administrativ og konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor har fått listene, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor (SMK).

Løsningen innebærer ikke full åpenhet, som Ap tidligere har foreslått og stemt for i Stortinget. Offentligheten får ikke vite hvem Thoner har jobbet for, skriver Aftenposten , som først meldte om saken.

Foruten statsminister Jonas Gahr Støre er det tre personer ved SMK som får tilgang til listene: departementsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, stabssjef Kristine Kallset og ekspedisjonssjef Therese Steen.

Kristoffer Thoner begynte som statssekretær ved Statsministerens kontor 5. desember. Han var bundet av en konfidensialitetserklæring til sin tidligere arbeidsgiver McKinsey som gjorde at han ikke kunne opplyse om hvilke klienter han hadde hatt.

Før jul fikk SMK et brev hvor Thoners norske kunder ble offentliggjort. De opplyste da at de jobbet for å innhente klientsamtykke også fra de internasjonale kundene.

Fredag har SMK mottatt en ny liste fra McKinsey hvor det går fram at de internasjonale kundene har samtykket til at nøkkelpersoner på SMK får vite at Thoner jobbet for dem i perioden fra oktober 2019 til desember 2022.

Thoner har tidligere kun opplyst at prosjektene han har jobbet med, har vært innen mediene, underholdning, e-handel og telekom.