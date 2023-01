– Det holdes som sannsynlig, at med hensiktsmessig utførelse av anlegget, vil jording i begge ender ikke utgjøre et problem, heter det i en rapport Norconsult laget for Bane Nor i høst.

Bakgrunnen var en løsning entreprenøren hadde valgt, som ikke er særlig vanlig i Norge. Derfor hadde Bane Nor bedt om en ekspertvurdering.

Rapporten konkluderte med at den valgte løsningen er i tråd med det tekniske regelverket. Den anbefalte også at det ble gjort flere beregninger og kontrollmålinger for å sjekke at alt fungerte som det skulle.

– Det ble gjort flere målinger av returstrømmen under testkjøringen i desember. På grunnlag av målingene ble det konkludert med at med planlagt togproduksjon ville anlegget fungere tilfredsstillende, avslutter Borenstein.

Da banen ble satt i full drift, viste det seg likevel at det oppsto problemer. I ettertid har det kommet fram informasjon om rapporten som Bane Nor fikk i høst. Det er først nå den offentliggjøres.

– Vi registrerer at de faglige diskusjonene i denne spesifikke saken har skapt diskusjoner og spekulasjoner. Bane Nor har full tillit til våre samarbeidspartnere, og sammen med disse gjøre vi alt vi kan for å finne og rette feilene som hindrer oss i å sette trafikken i gang igjen på Follobanen, heter det i en pressemelding fra Bane Nor.