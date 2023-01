Ni politikontorer gjenoppstår

– Mange kommuner har sendt oss innspill om at avstanden til politiet har blitt for lang. Det kan være at tjenestestedet de hadde tidligere er blitt lagt ned, eller at det er kriminalitetsutfordringer for eksempel i bydeler i Oslo som tilsier at man trenger mer synlig politi som har tid til å være til stede, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Hun innkalte fredag morgen NRK til en eksklusiv pressekonferanse om saken i Sigdal, ett av stedene som får gjenåpnet politikontoret sitt.

– Dette er første steg i en lokalpolitiplan. I løpet av 2024 vil vi ha totalt 20 nye polititjenestesteder, sier Mehl.

Planen blir lagt fram senere i år.

Mehl og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter resten av pressen om de nye polititjenestestedene på Mortensrud i Oslo klokka 12.

Over store deler av landet

Mortensrud er også ett av stedene som får et nytt polititjenestested i 2023. Det samme gjelder disse stedene:

* Engerdal (Innlandet politidistrikt)

* Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong

* Meråker (Trøndelag politidistrikt)

* Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

* Salangen (Troms politidistrikt)

* Sandefjord (Torp lufthavn i Sørøst politidistrikt)

* Sigdal (Sørøst politidistrikt)

* Steigen (Nordland politidistrikt)

* Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong

Hurdalsløfte

Regjeringen lovet å opprette 20 nye tjenestesteder allerede i Hurdalsplattformen i 2021.

– Vi har vært opptatt av å lytte til folk. Vi ba om innspill fra alle landets kommuner for hva de trengte, sier Mehl.

En kartlegging Politiforum har gjort, viser at 32 kommuner ønsket seg nye tjenestesteder i høringsrunden.

Fem av disse kommunene er på listen som statsråden offentliggjorde fredag: Engerdal, Meråker, Salangen, Sigdal og Steigen.

Nå gjenstår det altså for regjeringen å opprette 11 nye kontorer, men det er ikke kjent hvor dette blir.

Allerede bevilget

De ni nye tjenestestedene som åpner i 2023, er allerede finansiert med nye bevilgninger i statsbudsjettet. Dermed vil de ikke gå på bekostning av andre deler av politiet.

– Det har noe å si at folk har kort reisevei til offentlige tjenester som. Vi har satt av 75 millioner til bedre lokale polititjenestesteder som også bidrar til å betale til de nye polititjenestestedene, sier Mehl.

I tillegg til de ni tjenestestedene som etableres i 2023, åpnet regjeringen en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen i juni 2022.

Oslo politidistrikt varslet også i november at det etableres en egen politipost på Tøyen torg.

– Regjeringen har også besluttet å styrke tjenestestedet i Seljord med fire årsverk og på Hitra med to årsverk. Kommunene er ikke fornøyd med dagens situasjon, og ønsker å styrke bemanningen for å få mer politi lokalt. Det har regjeringen valgt å lytte til, sier Mehl.

Høyre ikke imponert

Under den borgerlige regjeringen ble 120 lensmannskontorer nedlagt. Det at Senterpartiet gjenåpner noen av dem, imponerer ikke justispolitisk talsperson Modolf Haraldseid i Høyre.

– Jeg er selv en mann av distriktene, og jeg har selv over 40 års erfaring fra politiet. Min vurdering er at det regjeringen nå lanserer, er fullstendig feilslått og sløseri av skattepenger. Politiet trenger folk, ikke skrivebord og kopimaskiner, sier han.

Haraldseid jobber til vanlig som politi.

– Det er viktig å understreke at nye kontorer ikke betyr økt trygghet i distriktene. Det er altså ikke politikontor som gjør folk trygge, det er det politifolk som gjør, sier han.