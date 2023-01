Fremdeles ingen leder i Representantenes hus

Etter fem avstemninger der Kevin McCarthy ikke klarte å sikre seg flertall, vedtok Representantenes hus en pause til fredag. Totalt er de oppe i elleve avstemninger over tre dager.

De elleve nederlagene for McCarthy de siste tre dagene skyldes at rundt 20 utbrytere i hans eget parti ikke vil støtte ham. De har i stedet stemt på andre kandidater.

Halvparten av verdens isbreer kan være borte innen 2100



Selv hvis 1,5-gradersmålet i Parisavtalen nås, kan halvparten av verdens isbreer være historie innen slutten av århundret, viser ny forskning.

Det er særlig de mindre isbreene som står i fare for å forsvinne, viser den nye studien som er publisert i tidsskriftet Science

Leilighetsbrann på Vålerenga i Oslo

Like før midnatt begynte det å brenne i en leilighet på Vålerenga i Oslo. Brannvesenet meldte først om at det brant kraftig i leiligheten og at det var kaotisk på stedet. Det var da indikasjoner på at det var folk som var fanget av brannen.

Kort tid etterpå kunne derimot politiet melde om at det var kontroll på brannen. To personer ble sendt til sykehus med røykskader.

Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær

Snø og vind har igjen skapt problemer på fjellovergangene i Sør-Norge. Flere veier har blitt stengt, mens det andre steder har vært kolonnekjøring.

Fredag er det ventet mer nedbør over store deler av landet.

Minst tre drept og 18 skadd i opptøyer i Mexico

Minst tre er drept og 18 skadd i opptøyer som fulgte pågripelsen av Ovidio Guzman, sønnen til Sinaloa-kartellets tidligere leder Joaquin «El Chapo» Guzman.

De tre drepte er fra byens sikkerhetsstyrker, melder delstatsmyndighetene i Sinaloa, ifølge Reuters. Skyting og ildspåsettelse preget byen Culiacán etter pågripelsen torsdag, da antatte allierte av Guzman reagerte på pågripelsen med raseri.

Solid sesongstart på PGA-touren for Viktor Hovland

Viktor Hovland startet årets første PGA-turnering med ni birdier. Dermed er han blant de ti øverste på resultatlista etter turneringens første dag.