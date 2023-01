Stein Erik Hagen er skeptisk til regjeringens kjønnskvoteringsforslag

– Jeg synes ikke noe særlig om det, og håper ikke det skal gjelde selskaper med eneeie, for eksempel. Så jeg synes ikke noe særlig om det forslaget foreløpig. Det må i så fall utredes mer, sier Hagen til Dagens Næringsliv.

Han «synes det er flott med kvinner i styret», men er redd nye krav vil gi økte kostnader og økt byråkrati, skriver avisen.

– Jeg synes ikke det, personlig. Men jeg har ikke noe imot kvinner i styrer. Jeg har selv to døtre som overtar etter meg. Jeg er bare redd for at et sånt forslag vil gjøre ting mer komplisert, mer skjemavelde enn det norske bedrifter skal forholde seg til allerede. Det er nok byråkrati. Om det er riktig prioritering, er ikke jeg så sikker på, sier Hagen.

For å nå regjeringens mål, må det kvoteres inn kvinner til omtrent 11.000 styreplasser hvis ikke antallet styremedlemmer endres, viser DNs oversikt.

En av dem som er positive til forslaget, er Petter Stordalen.

– Jeg kommer fra et selskap som har flertall av kvinnelige mellomledere og ledere. Jeg tror bedrifter tjener på mangfoldet, sier hotellgründeren.

Han får støtte av advokat Liv Monica Bargem Stubholt, som tror det vil være enkelt å finne nok kvinner.

– Hvis man trenger 11.000, så kan man finne minst 25.000, sier Stubholt.