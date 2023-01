Bergensbanen stengt mellom Finse og Myrdal

– Vi jobber med å rette feilen, men dette vil ta tid, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier til Bergens Tidende at gjenstander på et godstog har skadet kontaktledningen ved Myrdal.

– Nå saumfares kontaktledningen. Man kan ikke akkurat råkjøre når man gjør en sånn visitasjon. I beste fall kan det gå noen timer, i verste fall kan det gå mer, sa han til avisen i 21-tiden torsdag.

Ett tog på hver side av fjellet har snudd på grunn av strømproblemene, ifølge Bane Nor. Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier at de har satt inn alternativ transport på strekningen som er stengt.