Årsaken er at regjeringen ikke har sagt hvor mye av regningen for kommunedelingen de vil ta etter kommunens søknad, skriver avisen.

Bystyret bekrefter dermed Ålesund formannskaps vedtak fra tirsdag denne uken. Et stort flertall i kommunestyret vedtok at dersom ikke pengene kommer, må det settes en stopper for delingsprosessen.

Kun 15 representanter stemte mot forslaget, inkludert Sps bystyregruppe, Rødt og enkeltrepresentanter fra Ap, KrF og Ålesundlista.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere sagt at staten skal ta hele regningen, men i statsbudsjettet er det bare satt av 200 millioner kroner totalt, mens Ålesund alene har regnet ut at det vil koste 237 millioner kroner.

Ifølge Sunnmørsposten skal ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) og varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) møte ledelsen i Kommunaldepartementet neste uke. Også kommunedirektøren og økonomisjefen skal delta.

– Jeg har forventninger om å komme tilbake fra det møtet med klare svar, slo ordføreren fast på slutten av kommunestyremøtet.

I mars i fjor stemte over 70 prosent av innbyggerne i Haram kommune for å skilles fra Ålesund kommune. Kommunene ble vedtatt tvangssammenslått i 2017.