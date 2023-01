Shabana Rehman får pris som årets norskpakistaner

Det sier Aamir Javed Sheikh til Dagsavisen. Han leder 14. august-komiteen, som er opprettet for å fremme kontakt mellom den norsk-pakistanske befolkningen og det øvrige norske samfunnet.

Prisen som årets norskpakistaner deles ut på Pakistans nasjonaldag 14. august. Sheikh sier han rakk å fortelle Rehman at hun skulle få prisen for 2023 før hun døde 29. desember.

– Siste gang vi snakket sammen var i november. Da fortalte jeg at vi vil hedre henne i 2023, ved 20-årsmarkeringen for opprettelsen av 14. august-komiteen. Hun ble glad for å høre at vi vil gi henne prisen for årets norskpakistaner i 2023, sier Sheikh.

Han sier at de også vil ha et eget minnearrangement for henne etter begravelsen fra Oslo rådhus neste uke.