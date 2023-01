Togforsinkelser flere steder på Østlandet

Feilen som rammet Drammenbanen og Askerbanen, var ved Drammen, opplyste Bane Nor litt før klokka 15.30 onsdag ettermiddag. To og en halv time senere kom meldingen om at den var rettet.

Du må fortsatt regne med forsinkelser, melder Bane Nor. Følgende linjer er berørt:

* Flytoget Drammen – Oslo lufthavn

* Drammen – Oslo S – Lillestrøm – Oslo lufthavn/Oslo Airport – Lillehammer RE10

* Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll R12

* Oslo S – Bergen F4

* Oslo S – Kristiansand – Stavanger S, Sørlandsbanen F5

* Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen RE11

RE11 på Vestfoldbanen ble også rammet av sporveksel-feil både mellom Holmestrand og Skoppum og mellom Sandefjord og Larvik.

Alnabru godsterminal i Oslo er stengt på grunn av mye snø og is i sporveksler.

– Det jobbes med snørydding, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser Bane Nor.