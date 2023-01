Det opplyste Sørvest politidistrikt onsdag ettermiddag. Fire 16-åringer er nå siktet i saken.

– Én av dem er siktet for drapsforsøk, mens de tre andre er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund.

Løslatt etter avhør

Den siste siktede ble pågrepet onsdag ettermiddag og er løslatt etter å ha blitt avhørt på politihuset.

– Jeg kan ikke gå inn på hva han har forklart i avhør av hensyn til etterforskningen, sier politiadvokaten.

Den siste siktede har fått oppnevnt advokat Stian Kristensen som forsvarer.

– Sånn jeg forstår det, er dette bekjente. Så mye mer har jeg ikke grunnlag for å si noe om, sier Kristensen til NTB.

Klienten hans er siktet for medvirkning til grov kroppsskade.

– Formelt har han ikke fått spørsmål om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier advokaten.

Drapsforsøk

En 16-åring som ble pågrepet tirsdag, er siktet for drapsforsøk. Han ble løslatt natt til onsdag. Det samme ble to andre 16-åringer som er siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Advokat Sigurd Rønningen er forsvarer for den ene av dem.

– Min klient tar avstand fra siktelsen om medvirkning til grov kroppsskade, sier han til NTB.

En annen siktet nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Fam Skjæveland.

Politiet fikk melding om hendelsen i 20-tiden mandag og rykket ut til legevakten, der fornærmede var.

– Han er innlagt på sykehus og har det etter forholdene bra, opplyste den skadde guttens bistandsadvokat, Elisabeth Fjeld, til Stavanger Aftenblad.