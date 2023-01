– Dokumentarserien vil vise at Shabanas liv var en kamp fra begynnelse til slutt. Jeg føler meg privilegert som har fått oppgaven med å formidle Shabana Rehmans historie i denne dokumentarserien, sier regissør Vegar Aase til Nettavisen.

Det var Dagsavisen som først omtalte dokumentarserien om Rehman.

Aase møtte Rehman gjennom stiftelsen hennes, Født Fri, for fem år siden. For tre år siden fikk han ideen om å lage en dokumentarserie om Rehmans kamp for det frie mennesket, i tillegg til hennes liv og virke. Kameraene rullet videre også etter at hun fikk kreftdiagnosen.

– Tanken var å lage et portrett av hennes liv og følge henne gjennom den siste kampen. Det var viktig å fremheve hennes utrettelige kamp for å fremme kvinners rettigheter til å ytre seg, fra alle klasser, og spesielt kampen mot sosial kontroll, sier Anders Graham, som har produsert filmen sammen med Rabia Junge Wold fra Graham Film.