– Det er en tid for alt. Slik står det i skriften, og nå er det tid for et skifte. Fra og med i dag er jeg offisielt pensjonist, skriver Forberg på Facebook ifølge Medier24.

Forberg er mest kjent som programleder for TV-programmene Casino og Komplottet på 1990-tallet, og han var med på å etablere NRK P2.

Fra 2017 og fram til nå har han jobbet i Radio Vinyl.

I 2012 fikk Forberg Årets hederspris under Prix Radio for sin lange karriere i norsk radio.