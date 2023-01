Mer snø og vind i vente

– Det blir en del problemer, ikke minst på veiene, når det snør og blåser i ett sett, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Skal man reise bort i helga, ville jeg anbefale å dra torsdag, om mulig. Alternativet er tidlig lørdag, men torsdag er nok best. Ikke minst om man skal krysse fjellovergangene. Litt planlegging allerede nå er ikke så dumt, sånn det ser ut framover.

– Hva skjer fredag?

– Da kommer det et nytt lavtrykk fra sørøst, likt det som preger været i Sør-Norge onsdag. Fredag blir det dermed en ny runde med snø på Østlandet og i Agder, økende vind i fjellområdene i sør og kraftig fralandsvind, sier Moxnes.

Det er sendt ut et nytt farevarsel om snø fredag. Det ventes 10 til 25 centimeter snø. Mest snø ventes litt innenfor kysten i grensetraktene mellom Telemark og Sørlandet.

Hakket heftigere

Flere steder som onsdag har nedbør i form av regn, vil fredag få snø i stedet. Det er litt avhengig av temperaturen, så foreløpig er det litt usikkert hvor det blir regn og hvor det blir snø, for eksempel i Agder og Hordaland. Men snøen flytter seg helt klart lenger ned i lavlandet.

Dessuten vil flere få kraftig vind.

– Det blir nok litt kastevind. Sånn fralandsvind fra sør kan være preget av det. Det ser ut som det kan bli såpass kraftig at det kan komme farevarsler på det. Vinden vil også øke på lenger nordover enn nå, først i Trøndelag og Nordland fredag. Når dette lavtrykket kryper lenger nord i helga, kan det også strekke seg med vind i Troms og Finnmark, men trolig ikke like kraftig, sier Moxnes.

Med vind og nedbør følger en rekke farevarsler for skred, vind og snø. Onsdag er det hele 11 oransje og 15 gule skredvarsler.

– Vi anbefaler alle som skal ut, å følge med på varslene. Skal man kjøre, er det veldig smart å sjekke forholdene på veiene man skal kjøre på.

Kan bli liggende

De siste dagene har temperaturene mange steder, særlig langs kysten, variert mellom minus og pluss. Det har gitt svært glatte veier mange steder.

– Hva skjer med all den snøen som kommer nå og fredag?

– Det har vært litt usikkerhet med tanke på temperaturen. En del steder vil få litt mildvær, med noen plussgrader fra søndag, så da kan noe smelte igjen. Men med det store påfyllet vi får nå, med mye snø både onsdag og fredag, blir det nok noe igjen. Særlig i fjellet kan man vente seg fine og vinterlige forhold framover, sier Moxnes.

– Liker man å dra ut på topptur, er det såpass ruskete nå at folk kanskje venter til det roer seg. Da er det viktig å være klar over at skredfare kan vedvare etterpå også, så sjekk farenivå. Når det har kommet mye ny snø og vært vind, påvirker det også det som ligger under. Det kan gi veldig utfordrende og skumle forhold.