Shabana Rehmans siste år blir TV-serie

– Dokumentarserien vil vise at Shabanas liv var en kamp fra begynnelse til slutt. Jeg føler meg privilegert som har fått oppgaven med å formidle Shabana Rehmans historie i denne dokumentarserien, sier regissør Vegar Aase til Nettavisen.

Aase møtte Rehman gjennom stiftelsen hennes, Født Fri, for fem år siden. For tre år siden fikk han ideen om å lage en dokumentarserie om Rehmans kamp for det frie mennesket, i tillegg til hennes liv og virke. Kameraene rullet videre også etter at hun fikk kreftdiagnosen.

– Tanken var å lage et portrett av hennes liv og følge henne gjennom den siste kampen. Det var viktig å fremheve hennes utrettelige kamp for å fremme kvinners rettigheter til å ytre seg, fra alle klasser, og spesielt kampen mot sosial kontroll, sier Anders Graham, som har produsert filmen sammen med Rabia Junge Wold fra Graham Film.