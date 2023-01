Vintervær gjør det vanskelig for bilister i sør

Nedbøren vil fortsette fram til natt til torsdag, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er meldt mye snø de neste 24 timene. Vi oppfordrer alle som skal ut å kjøre i trafikken til å beregne god tid, kjøre etter forholdene og være godt skodd. Vurder om du skal la bilen stå dersom forholdene blir for ille, lød oppfordringen fra politiet til Oslo-folk i morgentimene.

Vogntog sperrer E18

E6 ved Alnabru i Oslo er stengt i retning Gardermoen. Årsaken er to vogntog med stans, skriver Vegtrafikksentralen Øst på Twitter.

I Oslo sentrum på politiet sperre Ring 3 sørover for trafikk i korte perioder. Dette skyldes at de stadig må hjelpe vogntog med å sette opp fart fra inne i Brynstunnelen opp mot Ryen.

E18 ved Lierbakkene i Drammen er ved 11.30-tiden stengt i retning Oslo. Det skyldes at et vogntog sperrer veien. Klokken 12.30 var veien åpnet igjen.

Flere ulykker

Onsdag morgen var det også flere mindre ulykker på Østlandet, der Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel. Det kan komme opp 40 centimeter snø enkelte steder.

Nedbørskartet fra instituttet onsdag formiddag viste nedbøren som et stort blått felt som dekket hele området sør for Stad og Dovre og nedover svenskekysten.

Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å beregne god tid på veien og påpeker at brøytetogene på E18 og E39 kjører sakte, for å få brøytet skikkelig. Onsdag morgen var det en frontkollisjon på Skedsmokorset, der begge de involverte heldigvis er oppegående, ifølge politiet.

– Det er meget glatt på stedet, skriver politiet i Øst.

I Råde i Østfold, som ligger i Viken, kjørte en bil i autovernet på E6 i sørgående retning.

På E6 ved Furuset i Oslo var det i morgentimene allerede godt med trafikk, tross meldinger om varslet stort snøfall. Foto: Statens Vegvesen

Oversvømmelser

Helt i sør kom nedbøren i form av regn og det har ført til oversvømmelser på flere fylkesveier i Lyngdal og Lindesnes.

I Mandal havnet en bil delvis under vann etter å ha fått vannplaning på fylkesvei 455.

På flere fjelloverganger var det enten stengt eller kolonnekjøring, og det advares om at flere overganger kan bli stengt på korg varsel.

Meteorologene melder at torsdag blir en roligere dag før det er «på'n igjen med vind og snø på fredag».

Bønn fra renovasjonsetaten

Oslo kommune spår at det blir en av årets mest utfordrende for dens ansatte, og ber om hjelp.

– Renovatørene våre er takknemlige for all hjelp folk kan bidra med rundt avfallsbeholderne: Måk så godt du kan, slik at det blir lettere å trille beholderen fram til bilen. Børst og måk snøen vekk fra lokket. Dette gjelder også konteinere og andre store fellesløsninger i borettslag og lignende, henstiller Oslo kommune i en melding onsdag morgen.

Hvis det fortsetter å lave ned med snø, kan det bli ny, tøff avfallsrunde når juletreinnsamlingen begynner neste uke.

– Det er viktig at alle som vil ha treet sitt hentet, legger det ut i tide. Vi har 1030 hentesteder rundt omkring i byen, så alle skal ha et i nærheten. De som ikke kan eller ønsker å sette ut treet i tide, kan selv levere det til et av hageavfallsmottakene våre, opplyser Oslo kommune.