Kevin McCarthy vil kjempe videre



Republikanske Kevin McCarthy har tapt tre runder i speaker-valget i Representantens hus. Men han er fortsatt partiets hovedkandidat, og vil ikke gi seg.

På spørsmål om han kommer til å trekke seg fra kampen om å bli Representantenes hus' neste speaker, svarte McCarthy fast:

– Det kommer ikke til å skje.

Det er varslet en ny valgrunde onsdag.

Uvær fører til kolonnekjøring og stengte fjelloverganger

Uvær med kraftig snøfall og sterk vind har ført til at E134 over Haukelifjell er stengt og at det er kolonnekjøring på riksvei 13 over Vikafjellet, ifølge Vegtrafikksentralen sør.

Vegtrafikksentralen vest opplyste klokken 3.55 at det er dårlig sikt over riksvei 7 Hardangervidda og at det vil bli kolonnekjøring fra klokken 7 onsdag morgen.

Det neste døgnet kan det ifølge Meteorologisk institutt komme opptil 45 centimeter snø på Sør- og Østlandet.

Russland sier 89 ble drept i angrepet mot Makiivka

Russland oppjusterer dødstallet fra 63 til 89 etter det ukrainske angrepet mot Makiivka i russiskkontrollerte Donetsk. I tillegg klandrer landet uautorisert mobilbruk blant russiske soldater for at angrepet kunne finne sted.

– Det er allerede åpenbart at hovedårsaken for det som skjedde var at mobiltelefoner ble skrudd på og brukt i stor skala, til tross for et forbud mot slik bruk i soner innenfor rekkevidden av fiendens våpen, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Sør-Korea advarer Nord-Korea

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol sier at han vil vurdere å bryte militæravtalen med Nord-Korea fra 2018 dersom nabolandet krenker sørkoreansk luftrom igjen.

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap onsdag, som henviser til Yoons presserådgiver.

Militæravtalen fra 2018 forbyr fiendtlig aktivitet i grenseområdene mellom de to landene.

Bolighus i Rogaland overtent

Et bolighus i Tau i Rogaland står i brann og er overtent natt til onsdag. Brannmannskapene jobber med å hindre spredning til et nabohus.

Beboerne våknet av røykvarsler og har kommet seg utendørs uten å ha blitt skadd. Det skal ikke være noen personer igjen inne i huset.

Klokken 5.01 melder politiet at nærmeste nabohus er evakuert på grunn av den sterke varmen fra det brennende huset. Det jobbes med å forhindre at nabohuset skal antennes.