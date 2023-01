Hus brant ned i Tau i Rogaland

Sørvest politidistrikt fikk melding om brannen klokken 4.30 onsdag. Huset var fullstendig overtent da nødetatene kom til stedet.

Beboerne våknet av røykvarsler og har kommet seg utendørs uten å ha blitt skadd.

Om lag to timer senere melder politiet at huset det begynte å brenne i, ikke kunne reddes.

– Beboerne tar inn hos slektninger i nærheten. De er tilsett av helsepersonell på stedet. Fysisk uskadd, men selvfølgelig preget av hendelsen, melder politiet.

Et nabohus ble evakuert fordi det innledningsvis var frykt for at brannen kunne spre seg. Ved 6.30-tiden er det ikke lenger spredningsfare.