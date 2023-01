Flere europeiske land har satt varmerekorder i årets første dager. I Polen ble det meldt om 19 plussgrader, 18 mer enn vanlig, og i Tsjekkia kom rekorden opp 19,6 grader, 16 grader høyere enn normalt. Slike rekorder er satt i åtte forskjellige land.

– Det er jo alltid en blanding av ting når du får en ny værrekord. Det kan være naturlige variasjoner som tilfeldigvis slår til, og litt av det er det her også. Men det er jo på bakgrunn av en verden som blir stadig varmere, sier klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning til Dagsavisen.

– Ser man på oppvarmingstakten fra sekstitallet, så er den soleklart høyest på land, i nord, og har et toppunkt akkurat inni områdene rundt Polen, vestre del av Russland og Finland. Det er ikke noe uventet at det blir slått varmerekorder her, sier han og peker på at det samme skjer i Norge, selv om vi starter året med minusgrader for det meste.

– Trenden i Norge er også en raskere oppvarming av vintrene, nesten like rask som i Polen. Vi er velsignet med et veldig variabelt klima her, og ligger akkurat på grensa mellom to klimasoner, forklarer han.

Tallene viser at antall snødager i Sør-Norge går raskt nedover og at varmerekorder i januar er del av den globale oppvarmingen.