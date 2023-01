Flere foreslår å oppkalle gate etter Shabana Rehman

– Det er viktig at hun blir hedret i offentligheten, med gatenavn, minnesmerke eller begge deler, slik at vi kan lære bort Shabana Rehmans historie til framtidige generasjoner, sier Sarah Gaulin, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i bydel Søndre Nordstrand, til Dagsavisen.

Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman døde 29. desember bare 46 år gammel etter å ha fått en kreftdiagnose i januar. Rehman vokste opp på Holmlia i Søndre Nordstrand bydel, og Gaulin synes det ville være naturlig å minne henne der.

– Først vil jeg klarere dette med Shabana Rehmans familie. Så vil jeg ta forslaget opp i Søndre Nordstrand bydelsutvalg, sier hun.

– Det skulle bare mangle at hun fikk en vei oppkalt etter seg, sier Subjekt-redaktør Danby Choi, som var en av de første som foreslo dette. Også forfatter og journalist Hans Olav Thyvold var tidlig ute med samme tanke.

– Det burde være helt opplagt. Vi har så få gater oppkalt etter kvinner eller personer med innvandrerbakgrunn, sier Thyvold til Dagsavisen.

Kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) er også positiv og peker på at Shabana Rehman gikk uredd inn i mange konflikter og brøytet vei for at mange kunne leve friere liv.