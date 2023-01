KrF mangler flere nøkkelpersoner

Forrige generalsekretær, Geir Morten Nilsen, sa opp for snart et halvt år siden og Erling Ekroll har vært konstituert som generalsekretær.

Den opprinnelige søknadsfristen for ny og fast generalsekretær var 29. september, men en avklaring lar fortsatt vente på seg, skriver Vårt Land.

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein, som også leder ansettelsesutvalget, skriver i en SMS til avisen at «det har tatt lengre tid enn vi først så for oss».

Ifølge avisen er et hodejegerfirma innleid for å bistå i prosessen.

I løpet av høsten har også assisterende generalsekretær Elisabeth Løland, pressesjef Tove Welle Haugland samt eks-statssekretær, seniorrådgiver og taleskriver Aksel Jakobsen sluttet uten å bli erstattet.

Partiet mangler også en nestleder etter at Ingelin Noresjø trakk seg for nær et år siden.

Konstituert generalsekretær Erling Ekroll avviser at KrFs slagkraft rammes av mangel på nøkkelfolk og mener KrF holder tidsskjema fram mot lokalvalget til høsten.