Høyresiden vil skrote sexkjøpsloven – Ap og Sp fortsatt i tenkeboksen

Siden sexkjøpsloven kom i 2009, har antallet som blir anmeldt for kjøp av seksuelle tjenester, gått opp og ned. I 2021 ble 170 tatt for å kjøpe sex i Norge, ifølge tall Klassekampen har fått fra Politidirektoratet.

– Det viser at loven ikke har så stor betydning, annet enn at prostitusjonen presses ut i mørket, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til avisen.

Sammen med leder av justiskomiteen på Stortinget, Frps Per-Willy Amundsen, har han liten tro på at sexkjøpsloven virker og åpner nå for å skrote den. Det får gehør hos Venstre.

I desember kom Straffelovrådet med en rapport hvor de hvor de blant annet anbefalte å avkriminalisere sexkjøp. Utvalget var nedsatt av Solberg-regjeringen, som ville fjerne sexkjøpsloven.

Regjeringen har tidligere sagt at de ikke vil gjøre noe med sexkjøpsloven, men åpner nå for å vurdere saken.

– Vi kommer til å bruke tid på å gå gjennom et arbeid vi har ventet på, sier Maria Aasen-Svensrud (Ap), nestleder i justiskomiteen på Stortinget, til Klassekampen.

Senterpartiet har programfestet at sexkjøpsloven skal opprettholdes, men også de er åpne for debatt. SV og Rødt er derimot klar på at de vil beholde loven.