Politileder mener coronapandemien førte til mer kriminalitet blant unge

– Det kan se ut som at det skal mindre til før det blir voldelig, der man før kunne løst det med diskusjon, sier Hans Magnus Gjerlaug, avsnittsleder for kriminalforebyggende seksjon i enhet øst i Oslo politidistrikt, til VG.

Pandemien gjorde det vanskelig for politiet å bygge relasjoner til ungdommene og forhindre rekruttering til kriminelle nettverk. Gjerlaug sier han ser store forskjeller i hvordan ungdommene kommer overens med både politiet og hverandre.

– Jeg føler at vi har mistet nesten to år med relasjonsbygging. For tre-fem år siden var det sjeldent støy eller opprør mot politiet på den måten vi ser i dag, sier han til avisen.

Gjerlaug viser til at særskilt de som lever i små leiligheter med store familier, er utsatt for rekruttering til kriminelle miljøer.

– De hadde «utetid». De måtte vente med å dra hjem fordi det var for mange hjemme, sier politilederen og legger til at de nå jobber målrettet mot denne gruppen.