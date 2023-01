– Vi snakker sammen med jevne mellomrom. Han ringte nå for å oppdatere om situasjonen, der Ukraina opplever russiske luftangrep, droneangrep og angrep med langtrekkende missiler. Ukraina viser stor evne til å skyte ned raketter, men de treffes også og rammes, sier Støre til NTB.

Han sier Zelenskyj fortsatt er fast i troen på at Ukraina kan stå imot angrepene, men at de er avhengige av støtte fra verdenssamfunnet. Statsministeren sier Norge ikke lenger har like mange våpen vi kan gi til Ukraina, men står for stor pengestøtte til landet.

– Jeg bekreftet at vi har gitt 13 milliarder kroner i støtte i 2022 og inn i 2023, og er i dialog med Stortinget om å legge fram et betydelig støtteprogram for 2023 og utover, som vi vil komme med i nær fremtid.

I tillegg bidrar Norge stort til samordningen av militær støtte til Ukraina, slik at det blir færre flaskehalser og hjelpen blir mer effektiv.

– Jeg vil gjenta at dette er et folkerettsstridig angrep, der Ukraina har rett til å forsvare seg og vi har rett til å støtte at de forsvarer seg. Jeg har sagt mange ganger til Zelenskyj at det er i norsk interesse å støtte motstand mot angreps- og erobringskrig i vårt århundre, sier Støre.