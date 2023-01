Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier han gjerne skulle ha blitt informert tidligere om risikoen ved løsningene Bane Nor valgte for Follobanen. Tirsdag innkalte han Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til hastemøte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB