Viggo Kristiansen glad for forskuddsbetaling: – Nå skal livet begynne

Det bekrefter Kristiansens advokat Bjørn Andre Gulstad overfor NTB.

– Nå skal livet begynne, og det skal bli veldig greit, sier Viggo Kristiansen selv til TV 2 som meldte om saken først.

– Utbetalingsprosessen er i gang. Vi vil nå gå i dialog med Statens sivilrettsforvaltningen om en mulig forenkling av den videre prosessen, skriver Gulstad til NTB.

En privatsak

– Det er åpenbart at Viggo Kristiansen vil få et betydelig erstatningsbeløp, og vi imøtekommer derfor ønsket om et forskudd på 10 millioner kroner, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i Sivilrettsforvaltningen i en pressemelding tirsdag.

Viggo Kristiansen (43) har siden løslatelsen bodd hjemme på gutterommet hos foreldrene i Kristiansand. Han vil ikke kommentere hvordan pengene skal brukes.

– Det synes jeg er en privatsak, sier han til TV 2

Skjedd én gang før

Den 15. desember ble Viggo Kristiansen endelig frikjent for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000. Han satt over 20 år i fengsel før han ble løslatt i 1. juni 2021 etter at saken var blitt avgjort gjenopptatt.

Sivilrettsforvaltningen sier forskuddsutbetalingen som ble gitt tirsdag er ment å skulle gjøre Viggo Kristiansen i stand til å komme i gang med livet etter frikjennelsen.

– Vi kan helt unntaksvis, der det er ubetenkelig, utbetale et forskudd. Dette er gjort en gang tidligere, i Fritz Moen-saken. Vi har nå sendt forskuddet til utbetaling, sier Kjeverud.

Ukjent totalsum

Kristiansens advokater har varslet et omfattende krav som omfatter tap av inntekt og oppreisning for de årene Kristiansen har sittet i fengsel. Gulstad sier at dersom det ikke blir enighet om en forenklet løsning, vil advokatene i løpet av det neste året utarbeide et begrunnet krav.

– Vi kan ikke si noe om totalsummen for erstatningen til Viggo Kristiansen før vi har mottatt og behandlet det fulle erstatningskravet, sier Kjeverud.