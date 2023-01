FHI: Ikke nødvendig med særtiltak for reisende fra Kina

Kina er rammet av en stor smittebølge etter gjenåpningen, men dropper 8. januar karantenekravet for utenlandsreiser. Etter at dette ble kjent, har flere land innført krav om negativ coronatest for passasjerer fra Kina, blant andre Italia, Frankrike, Spania, Storbritannia, USA, Japan og India. Det vil trolig ikke skje i Norge. Fagdirektør Preben Aavitsland i FHI begrunner det slik i en epost til NTB:

– Europa, herunder Norge, er midt i en stor bølge med millioner av smittede per uke. Noen tilreisende kinesere med smitte påvirker ikke den europeiske epidemien noe særlig.

Aavitsland skriver at FHI forsøker å følge utviklingen i Kina, men at det ikke er så lett.

– Det er heller ikke så veldig viktig for oss, ettersom den kinesiske epidemien nå i veldig liten grad påvirker den norske. Bekymringen for situasjonen i Kina, ved siden av tapene av menneskeliv, er mest knyttet til landets evne til fortsatt å eksportere de varer som norsk helsetjeneste trenger.

Aavitsland påpeker at FHIs råd til regjeringen er i tråd med anbefalinger WHO og det europeiske smittevernsenteret ECDC gir sine medlemsland.