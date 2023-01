Ny slankemedisin på resept i Norge

Slankemedisinen har vist lovende resultater, med vektreduksjon på 20 prosent eller mer for hver tredje person som har testet medisinen.

Produsenten Novo Nordisk bekrefter overfor TV 2 at Wegovy kan skrives ut til nordmenn for behandling av overvekt, fra denne uka. Norsk forening for allmennmedisin understreker at dette ikke løser overvektsproblemer.

– Vårt førstevalg vil alltid være å gi gode råd om livsstilsendringer. Det å bruke medikamenter har alltid en risiko for bivirkninger, og det løser på ingen måte det egentlige problemet til hvorfor overvekt oppstår, sier leder Marte Kvittum Tangen, til kanalen.

I oversikten over bivirkninger i Felleskatalogen nevnes hodepine, kvalme, diaré, oppkast, luft i magen, slapphet, hårtap og gallesteinsanfall som vanlige bivirkninger.

Det Europeiske legemiddelverket godkjente medisinen for ett år siden. Stor etterspørsel medførte at den ikke ble tilgjengelig i Norge før nå.