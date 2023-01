Hastemøte om Follobanen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har innkalt ledelsen i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til et møte klokka 15 hvor de må redegjøre for stengningen av Follobanen. Jernbaneprosjektet har kostet staten 37 milliarder, men måtte stenge åtte dager etter åpning. Ingen vet når togene kan gå igjen, men tidligst i februar.

Høyre presenterer ny integreringspolitikk

Høyre-leder Erna Solberg og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth legger fram partiets nye integreringspolitikk i Oslo klokka 12. De har også invitert interesseorganisasjoner til møtet.

Den nye kongressen trer sammen i USA

Republikanerne overtar flertallet i Representantens hus når den 118. Kongressen trer sammen i USA.

Bankman-Fried tilbake i retten i New York

Kryptokongen Sam Bankman-Fried ble før jul løslatt etter at foreldrene stilte garanti for kausjonssummen på nesten 2,5 milliarder kroner. Tirsdag må han møte i en føderal domstol for å svare på hvordan han stiller seg til tiltalepunktene om bedrageri og hvitvasking.

Kvalifisering til hoppukerenn i Innsbruck

Halvor Egner Granerud leder hoppuka med 26,8 poeng foran polske Dawid Kubacki etter at to renn er unnagjort. Tirsdag klokka 13.30 skal han i gang med kvalifisering til onsdagens renn i Innsbruck.

3. etappe i Tour de Ski

Det er duket for 3. etappe i Tour de ski i Oberstdorf, med 10 km klassisk menn klokka 11.45 og 10 km klassisk kvinner klokka 14.45. Johannes Høsflot Klæbo leder touren for menn, mens Tiril Udnes Weng leder blant kvinnene.