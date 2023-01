Aasrud, som ifølge Dagens Næringsliv er en het kandidat til å lede Arbeiderpartiets valgkomité, vil ikke kalle de dårlige meningsmålingene til partiet for en krise.

– Det er ikke for Ap det er krise, men for de som har dårlig råd. Det er klart at målingene er for dårlig for oss, men det blir feil å bruke ordet «krise». Situasjonen i Norge dreier seg ikke så mye om Ap, men om situasjonen folk står i. Vi må jobbe med å ta folk gjennom de krevende tidene og vise at Ap er et parti som kan styre, sier Aasrud.

Flere har tatt til orde for at ledertrioen Jonas Gahr Støre, Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng bør suppleres med en nestleder til. Andre har tatt til orde for å gjøre utskiftninger, men det er ikke Aasrud enig i.

– Det er partiets organer som bestemmer hvem som skal sitte i ledelsen i Ap. Men jeg ser ingen grunn til at vi skal skifte noen i partiledelsen nå. Jonas gjør en god jobb. Han er til stede og han er skikkelig, sier hun.

Aasrud vil ikke kommentere om hun har lyst til å lede valgkomiteen. En annen kandidat skal ifølge avisen være LO-leder Peggy Hessen Følsvik.