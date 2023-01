Full stans i F-35-leveransene

Norge skal etter planen motta seks F-35 i løpet av 2023. Nå vedgår Forsvaret at de er usikre på hva som skjer med leveransene, skriver Finansavisen.

– Vi er kjent med hendelsen med et F-35B og at Lockheed Martin har besluttet å sette en del fly på bakken, sier Stine Barclay Gaasland, talsperson for Forsvaret til avisen.

I romjulen stanset Lockheed Martin all testflyging. Barclay Gaasland forteller at Norge i romjulen har gått over alle norske F-35, og det ikke er funnet forhold som tyder på at de norske flyene er omfattet av problemene som førte til krasjlandingen.

– Det er for tidlig å si noe om den midlertidige leveransestoppen på nye fly vil påvirke de norske leveransene i 2023.

Til nå har Norge mottatt 37 av i alt 52 innkjøpte fly til en innkjøpskostnad på 64 milliarder kroner.