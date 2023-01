Mann dømt til fengsel for mishandling av kone og barn

Ifølge dommen skal mannen ha utsatt sin kone for vold, trusler og krenkelser fra 2009 og fram til starten av 2021. Parets to barn, som begge er mindreårige, skal ha både sett og hørt flere av episodene.

Mannen er også ilagt besøks- og kontaktforbud overfor ekskona i to år og i ett år overfor hvert av barna. Han må også betale til sammen 350.000 kroner til de tre, skriver Budstikka.

Truslene besto, ifølge dommen, i at han flere ganger sa han skulle drepe henne. I retten hevdet mannen at det familiemedlemmene mener er trusler, var ment som spøk fra hans side. Han nektet også for å ha utsatt sine nærmeste for vold, men innrømmet at han hadde brukt stygge ord om kona og barna.

Mannens forsvarer, advokat Jakob Ulmo, opplyser til avisen at dommen vil bli anket.