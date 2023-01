Vårt Land: Lokal julehjelp er årets innsamlingsvinner

Mediene har i høst vært fulle av nordmenn som sliter med strømregninger, dyrere mat og foreldre som ikke føler at de kan gi barna sine en god nok julefeiring. Resultatet er at organisasjonene som jobber for å hjelpe Norges fattige har fått inn mye mer penger i år, enn i fjor.

Det viser en rundspørring Vårt Land har gjennomført.

Kirkens Bymisjon opplyser at de har passert 50 millioner norske kroner i innsamlede midler i løpet av november og desember. Det er trolig det beste resultatet for juleaksjonen i Kirkens bymisjons historie, ifølge markedssjef Hans Jacob Thorkildsen i Bymisjonen.

Frelsesarmeens julegryter hadde per 28. desember fått inn 62 millioner kroner, sammenlignet med 50 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

For organisasjoner som samler inn penger til bistand utenfor Norges landegrenser, er det ingen økning å se, ifølge Vårt Land.

Ett unntak er Flyktninghjelpen. De opplyser at de per 29. desember har samlet inn rundt 9,5 millioner kroner gjennom sin julekampanje. Det er nesten dobbelt så mye som i fjor.