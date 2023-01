Dovrebanen stengt i Trondheim på grunn av feil på bru

– Vi jobber med å rette feilen, men dette kan ta tid, skriver Bane Nor på sine nettsider søndag kveld.

Skansen bru går over til øya Brattøra der Trondheim sentralstasjon ligger. Det er en bru som kan heves slik at høye båter kan passere.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor opplyser til Nettavisen at entreprenører er på vei til stedet, men at det er for tidlig å anslå hvor lenge Dovrebanen må holdes stengt.

Toglinjene som berøres av feilen, er Oslo S-Trondheim S (Dovrebanen F6) og Trondheim S-Støren (R70). Fjerntogene på Dovrebanen kommer seg til Trondheim, men ikke helt fram til Trondheim S.